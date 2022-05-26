Barbaroslar son bölüm izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 32. bölüm full HD izle! TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle! - Haberler

Barbaroslar son bölüm izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 32. bölüm full HD izle! TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle!
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Oruç Reis, Don Diego'nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı. Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı. Hızır, Oruç Reis'i öldürenlerden intikamını alabilecek midir? Oruç Reis'in emaneti olan Cezayir'i ve mazlum halkı Don Diego'nun zulmünden kurtarabilecek midir? Yavuz Sultan Selim selamı ve övgüsüyle gönderilen yüzük ile bundan böyle "Barbaros Hayreddin" adını taşıyacağı müjdelenen Hızır'ın deryalarda kazanacağı yeni zaferler neler olacaktır?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izlemek için BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 32. bölüm izlemek için BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 32. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle TRT 1'de.
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
- Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
- Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa
- Yetkin Dikinciler : İshak Reis
- Caner Topçu : İlyas Reis
- Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa
- Pelin Akil Altan : Izabel
- Yiğit Özşener
- Devrim Evin
- Tolga Akkaya
- Cem Bender
- Gülcan Arslan
- Melis Babadağ
- İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis
- Miraç Sözer