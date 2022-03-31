Barbaroslar son bölüm izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm full HD izle! Barbaroslar 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle linki araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 25. bölümü yayınlandı. TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm izleyemeyenler Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak haberimizde...

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ele geçirdikleri kutsal eşyalar karşılığında Oruç ve Antuan'ı kurtarmaya hazırlanan Hızır ve leventler büyük bir tuzağa düşürülerek Şahbaz'ın içlerine yerleştirdiği hain askerler tarafından saldırıya uğramışlardı. Bu saldırıda ağır yaralanan Oruç ve Hızır kardeşler içine düştükleri cendereyi atlatarak kavuşabilecekler midir? Şahbaz'ın hainliği aşikar olacak mıdır? Mesih Paşa'nın emriyle Şahbaz'ı subaşı vazifesine getirmek zorunda kalan ve bilmeden ağabeylerinin suikasta uğramasına ön ayak olan İlyas ne yapacaktır? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşecektir? Oruç Reis, İlyas'ı gaflete sürükleyen Mesih Paşa'ya karşı ne yapacaktır?

Meryem kendisini ithamlarıyla Hızır üzerinden kışkırtan Şahsenem'e büyük bir tokat atmıştı. Şahsenem Meryem'den intikamını nasıl alacaktır? Isabel büyük bir hasretle yolunu gözlediği Oruç'a nihayet kavuşabilecek midir?

Kelemez'e gelen Şehzade Korkud'un kethüdası Hamza Bey, Mesih Paşa ve Hızır'a Venedik ile Osmanlı arasında bir savaş başlamadan Levitha Adası'nın derhal alınması gerektiğini söylemişti. Oruç, Hızır ve leventleri Levitha Adası'nı fethedebilecekler midir? Onları bu yolda bekleyen yeni engeller neler olacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izlemek için BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 25. BÖLÜM İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

Haberler.com - Gündem