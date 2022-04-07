Barbaroslar Şahsenem kimdir? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Şahsenem gerçek adı nedir? Özge Özkaplan kim? Kaç yaşında, nereli?
Özge Özkaplan kim sorusunun yanıtı araştırılıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Şahsenem rolünde olan Özge Özkaplan kimdir? Barbaroslar Şahsenem kimdir, gerçek adı nedir? 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisinde rol alan Şahsenem'i kim oynuyor?
Barbaroslar Şahsenem 'Özge Özkaplan' kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Özge Özkaplan'ın canlandırdığı karakter dikkat çekti. Şahsanem'e hayat veren Özge Özkaplan ilk bölümden itibaren izleyici tarafından araştırılıyor.
BARBAROSLAR ŞAHSENEM KİMDİR?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de Şahsanem oluyor. Karakteri canlandıran isim Özge Özkaplan oluyor.
ÖZGE ÖZKAPLAN KİMDİR?
Özge Özkaplan 28 yaşındadır. Ankara'da dünyaya gelen Özge Özkaplan, üniversite eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Barış Yıldız ve Hakan Karsak'la Temel ve İleri Oyunculuk eğitimleri almıştır. Aynı zamanda Yağmur Ulusoy Göktürk'ten Temel Oyunculuk eğitimi alan Özge Özkaplan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de Sunuculuk Diksiyon Eğitimi eğitimini tamamlamıştır. Kamera karşısına ilk defa 2017 yılında Blue TV'de yayınlanan Çalınmış Hayatlar isimli dizi ile geçen ve dizideki performansıyla büyük beğeni topladı.