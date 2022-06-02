Barbaroslar neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden yok, neden final yaptı? - Haberler

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar neden yok, bitti mi, final mi yaptı?

BARBAROSLAR NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı geçen hafta sezon finali yaptığı için bu hafta ekranlara gelmedi. Bugün TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi yerine yabancı film yayınlandı.

BARBAROSLAR KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Oruç Reis, Don Diego'nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı. Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı. Hızır, Oruç Reis'i öldürenlerden intikamını alabilecek midir? Oruç Reis'in emaneti olan Cezayir'i ve mazlum halkı Don Diego'nun zulmünden kurtarabilecek midir? Yavuz Sultan Selim selamı ve övgüsüyle gönderilen yüzük ile bundan böyle "Barbaros Hayreddin" adını taşıyacağı müjdelenen Hızır'ın deryalarda kazanacağı yeni zaferler neler olacaktır?

Haberler.com - Gündem