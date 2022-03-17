Barbaroslar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, hangi gün? Perşembe günü mü? Saat kaçta başlıyor?
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TRT 1'in sevilen tarih dizileri arasında yer alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gün mü değiştirdi, hangi gün yayınlanıyor? merak etti. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu hafta yok mu? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden geç başlıyor? İşte bilgiler...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, hangi gün? Perşembe günü mü? Saat kaçta başlıyor?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.
Fakat bugün TRT 1'de saat 20:00 - 22:00 arasında "Berat Kandili Özel" programı olduğu için Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya 24 Mart Perşembe yayınlanacak.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün17 Mart Perşembe günü saat 22:00 'da eski bölümüyle başlayacaktır. Yani dizinin yeni bölümü bugün yok. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü haftaya 24 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek.
- 19:00 - Ana Haber
- 20:00 - Berat Kandili Özel
- 22:00 - Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 01:15 - Türk Sineması "Rüya Makamı"
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
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