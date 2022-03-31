Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm canlı izle! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak?

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Piri Reis ve leventlerle beraber gizlice Modon'a giren Hızır Reis, Oruç'u öldürmeye hazırlanan Gabriel'i boynuna dayadığı kılıcıyla durdurmayı başarmıştı. Gabriel ölecek midir? Hızır, Baba Oruç ve Antuan'ı esirlikten kurtarmayı başarabilecek midir? Oruç'un öldürüleceğini bilmesine rağmen Şehzade Korkud'dan aldığı yardım filolarıyla Levitha Adası'nda bir bombardıman başlatan Mesih Paşa'yı kim, nasıl durduracaktır?

Meryem içlerindeki hainin Şahsenem olduğuna ilişkin şüphesini Hızır ile paylaşmıştı. Şahsenem, Hızır ile yakınlaşmasına engel olan Meryem'e nasıl zarar verecektir? Hızır ve leventlerinin Modon'a gideceğini öğrenen Şahbaz, bu bilgiyi Gabriel'e ulaştıracağı sırada Şahin ve askerleri tarafından engellenmişti. Gabriel ile ittifak kurduğu şüphesiyle mekanında esir alınan Şahbaz kurtulabilecek midir? Mesih Paşa'nın tuzağına düşerek posta geçen İlyas, sadakatsizlikle suçlanarak Hızır'dan büyük bir tokat yemişti. Hızır ile yolları tamamen ayrılan ve postu bırakmaya kalkarsa sürgün ya da idam edileceğini bilen İlyas'a şimdi ne olacaktır? Esma ile yaşadıkları tartışma sonunda araları açılan Meryem ve Isabel bu süreçte nasıl gerginlikler yaşayacaktır? Oruç geri döndüğünde postuna geçen kardeşiyle nasıl bir yüzleşme yaşayacak ve Mesih Paşa'ya ne yapacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ele geçirdikleri kutsal eşyalar karşılığında Oruç ve Antuan'ı kurtarmaya hazırlanan Hızır ve leventler büyük bir tuzağa düşürülerek Şahbaz'ın içlerine yerleştirdiği hain askerler tarafından saldırıya uğramışlardı. Bu saldırıda ağır yaralanan Oruç ve Hızır kardeşler içine düştükleri cendereyi atlatarak kavuşabilecekler midir? Şahbaz'ın hainliği aşikar olacak mıdır? Mesih Paşa'nın emriyle Şahbaz'ı subaşı vazifesine getirmek zorunda kalan ve bilmeden ağabeylerinin suikasta uğramasına ön ayak olan İlyas ne yapacaktır? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşecektir? Oruç Reis, İlyas'ı gaflete sürükleyen Mesih Paşa'ya karşı ne yapacaktır?

Meryem kendisini ithamlarıyla Hızır üzerinden kışkırtan Şahsenem'e büyük bir tokat atmıştı. Şahsenem Meryem'den intikamını nasıl alacaktır? Isabel büyük bir hasretle yolunu gözlediği Oruç'a nihayet kavuşabilecek midir?

Kelemez'e gelen Şehzade Korkud'un kethüdası Hamza Bey, Mesih Paşa ve Hızır'a Venedik ile Osmanlı arasında bir savaş başlamadan Levitha Adası'nın derhal alınması gerektiğini söylemişti. Oruç, Hızır ve leventleri Levitha Adası'nı fethedebilecekler midir? Onları bu yolda bekleyen yeni engeller neler olacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

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