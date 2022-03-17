Barbaroslar Akdenizin Kılıcı bu hafta yok mu, neden yok? 17 Mart Perşembe Barbaroslar bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Ekranların sevilen dizisi Barbaroslar Akdenizin Kılıcı bugün yeni bölümü ile yayın akışında gözükmedi. Bunun akabinde seyirciler, Barbaroslar Akdenizin Kılıcı bu hafta yok mu, neden yok? 17 Mart Perşembe Barbaroslar bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? merak etti. Peki, Barbaroslar Akdenizin Kılıcı bugün neden yok? Barbaroslar Akdenizin Kılıcı bu hafta niye yok, ara mı verdi? İşte bilgiler...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar Akdenizin Kılıcı bu hafta yok mu, neden yok? 17 Mart Perşembe Barbaroslar bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Fakat dizinin yeni bölümü bugün değil haftaya yayınlanacak.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün TRT 1 yayın akışında yer almadı. Bugün TRT 1'de saat 20:00'da "Berat Kandili Özel" programı ekranlarda olacak. Ardından saat 22:00 'da Barbaroslar dizisinin eski bölümü yayınlanacak. Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre dizinin yeni bölümü bugün yok, yeni bölüm haftaya 24 Mart'ta ekranlarda olacak.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"#Esİl'in akıbeti ne olacak? #BarbaroslarAkdenizinKılıcı yeni bölümüyle 24 Mart Perşembe 20.00'de TRT 1'de."
Buna göre dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecektir. Bugün eski bölümü olacak. Bu hafta dizinin yeni bölümü neden yok henüz açıklama gelmedi, fakat kandil programı nedeniyle haftaya ertelendiği düşünülüyor.
Esir edilen Baba Oruç ile onu kurtarmak için gizlice Modon'a giren Hızır Reis'in öldürülmesinden korkan İlyas, ağabeylerinin tüm uyarılarına karşın Gabriel'e filosunu teslim etmeyi kabul etmişti. Filoyu alarak İlyas ve yeniçerilerini tuzağa düşüren Gabriel, Oruç'u vermediği gibi Modon'a geldiğini öğrendiği Hızır ve leventlerini de büyük bir ölüm tuzağına çekmişti. Gabriel ve askerleri tarafından etrafı kuşatılan İlyas buradan nasıl kurtulacaktır? Pablo tarafından alıkonulan Hızır, Piri Reis ve leventlerini hangi plan kurtaracaktır? Esirliği daha çetin bir hâl alan ve Modon'dan uzaklaştırılan Oruç Reis'in başına neler gelecektir? İlyas'ın düştüğü bu gaflet Barbaros Kardeşlerin hayatlarında nelere mâl olacaktır?
Kelemez'deki tekinsizliği önlemek isteyen Mesih Paşa, şehrin muhafızlığına İlyas'ı tayin etmek istemişti. Kendisi geçmediği takdirde postun Şahbaz'a verileceğini bilen İlyas ise bu teklifi kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu kararla Hüma, Isabel ve Meryem'in öfkesini üzerine çeken İlyas, Mesih Paşa'nın emirleri karşısında ne yapacaktır? Oruç'un postuna koyduğu kılıcın İlyas tarafından indirildiğini öğrenen Hızır ise ne yapacaktır?
Şahsenem hakkındaki şüpheleri gün geçtikçe artan Meryem, onun gerçek yüzünü ortaya çıkartabilecek midir? Şahbaz ile Şahsenem tarafından vurulan Şahin kurtulacak mıdır?
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis
Yiğit Özşener : Pietro
Pelin Akil : İsabel
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)
Caner Topçu : İlyas Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş
Devrim Evin : Antuan
Mehmet Atay : Kılıç Bey
Cemre Gümeli : Meryem
Okan Şenozan : Karabay
Aytek Şayan : Şahbaz
Ümit Çırak : Slyvio
Serpil Özcan : Asiye
Tolga İskit : Cafer
Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk
Murat Göçmez : Horozcu
Batuhan Bayar : Niko
Gökay Müftüoğlu : Diego
Nezir Çınarlı : Hayrabay
Eren Demirbaş : Müneccim
Tolga Akkaya : Yareli Hasan
Gökhan Gencebay : Bülbül
Şeyma Peçe : Esther
Ali Murat Altunmeşe : Golem
Dilistan Balcı : Ayşe
Muhammet Çakır : Ebu Muhammed
Yiğitcan Özyiğit : Meczup
Serkan Ergün : Burak Reis