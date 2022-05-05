Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm yok mu, niye yok, bitti mi, final mi oldu? Bu akşam Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı var mı, yok mu, neden yok?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı var mı, yok mu, neden yok? 5 Mayıs Perşembe bugün Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yok mu, niye yok? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bitti mi, final mi yaptı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden ara verdi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu hafta yeni bölümü yok mu, neden yok? Ayrıntılar sizlerle...

BARBAROSLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her hafta Perşembe Kanal D ekranlarına geliyor. Fakat bugün yani 5 Mayıs Perşembe 2022 tarihinde dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Dizi 1 hafta bayram arası yaptı.

BARBAROSLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Normalde Perşembe günleri yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 5 Mayıs Perşembe yani bugün TRT 1'in yayın akışında yeni bölümü yer almadı. Dizinin bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor. Twitter'dan yeni bölümün haftaya olacağı duyurusu yapıldı. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım:

"Hızır Reis, Don Diego'dan intikamını nasıl alacak? #BarbaroslarAkdenizinKılıcı tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de TRT 1'de. @trt1"

Buna göre dizinin yeni bölümü 12 Mayıs tarihinde ekranlara gelecektir.

BARBAROSLAR FİNAL Mİ YAPTI? BİTTİ Mİ?

Hayır, dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 1 hafta ara veriyor.

5 MAYIS 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 - TRT 1 Ana Haber

20:00 - Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar bölümü)

22:45 - Kasaba Doktoru

BARBAROSLAR KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis

Yiğit Özşener : Pietro

Pelin Akil : İsabel

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş

Devrim Evin : Antuan

Mehmet Atay : Kılıç Bey

Cemre Gümeli : Meryem

Okan Şenozan : Karabay

Aytek Şayan : Şahbaz

Ümit Çırak : Slyvio

Serpil Özcan : Asiye

Tolga İskit : Cafer

Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk

Murat Göçmez : Horozcu

Batuhan Bayar : Niko

Gökay Müftüoğlu : Diego

Nezir Çınarlı : Hayrabay

Eren Demirbaş : Müneccim

Tolga Akkaya : Yareli Hasan

Gökhan Gencebay : Bülbül

Şeyma Peçe : Esther

Ali Murat Altunmeşe : Golem

Dilistan Balcı : Ayşe

Muhammet Çakır : Ebu Muhammed

Yiğitcan Özyiğit : Meczup

Serkan Ergün : Burak Reis

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