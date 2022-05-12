Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 30. bölüm HD izle! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak? 12 Mayıs TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı full bölüm izle! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi son bölüm HD izle!

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi Perşembe günleri saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esir alınan Hüma, Esma, Isabel ve Meryem'i kurtarmak için gizlice Cicel'e sızan Hızır, Piri ve İlyas, Don Diego'nun baskınıyla yakalanmışlardı. Don Diego'nun bu baskınını bozan ise Selim Tumi'nin Don Diego'ya göndermek üzere yola çıkardığı Müslüman köleleri kurtarıp onların kafeslerine saklanarak Cicel'e girmeyi başaran Oruç, Murad ve leventler olmuştu. Aralarında başlayan saldırıda Hüma, Isabel, Meryem ve Esma kurtulabilecek midir? Pedro, aşık olduğu Meryem'i elinden kaçırmamak için ne yapacaktır? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim olacaktır? Oruç ve Hızır nasıl bir kayıp yaşayacaktır? Kölelerinin Oruç tarafından kaçırıldığını duyan Selim Tumi intikamını nasıl alacaktır? Oruç ve Hızır'ın Don Diego'ya ödeteceği bedel ne olacaktır?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE!

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir? Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero'nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır'dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez'de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez'e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel'i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)

Yiğit Özşener (Pietro)

Pelin Akil (İsabel)

Yetkin Dikinciler (İshak)

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)

Melis Babadağ (Zeynep)

İsmail Filiz (Kılıçoğlu)

Caner Topçu (İlyas)

Gülcan Arslan (Despina)

Devrim Evin (Antuan)

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