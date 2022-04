Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları! Barbaroslar oyuncuları, rolleri ve gerçek isimleri! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu

AKDENİZ, MERSİN (Haberler.com) - Akdeniz'in Kılıcı Haberleri, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Haberi, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Haber'>Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı herkes tarafından izlenen bir dönem dizisidir. Diziyle ilgili birçok şey merak edilmektedir. Dizinin nerede çekildiği, dizinin sevenleri tarafından sık sık araştırılmaktadır. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her hafta yeni bölümü ile seyircisinin karşısına geçmektedir. Oyuncu kadrosuyla ses getiren Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her anlamda izleyenlere görsel bir şölen yaşatıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim, rolleri nelerdir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi konusu nedir? İşte bütün detaylar haberimizdedir…

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI HANGİ GÜN?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı herkes tarafından izlenen bir dönem dizisidir. Diziyle ilgili birçok şey merak edilmektedir. TRT1'İN sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı sevenleri tarafından yoğun ilgi ile izlenmektedir. Dizide en son yaşananlar heyecanı dorukta bıraktı. 10 Şubat Perşembe günü TRT1 ekranında saat 20.00 da yayınlanacaktır. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizi konusu Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve ilerlemesini konu alır. Aynı zamanda denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme sürecini konu alan bir dizidir.Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis

Yiğit Özşener : Pietro

Pelin Akil : İsabel

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş

Devrim Evin : Antuan

Mehmet Atay : Kılıç Bey

Cemre Gümeli : Meryem

Okan Şenozan : Karabay

Aytek Şayan : Şahbaz

Ümit Çırak : Slyvio

Serpil Özcan : Asiye

Tolga İskit : Cafer

Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk

Murat Göçmez : Horozcu

Batuhan Bayar : Niko

Gökay Müftüoğlu : Diego

Nezir Çınarlı : Hayrabay

Eren Demirbaş : Müneccim

Tolga Akkaya : Yareli Hasan

Gökhan Gencebay : Bülbül

Şeyma Peçe : Esther

Ali Murat Altunmeşe : Golem

Dilistan Balcı : Ayşe

Muhammet Çakır : Ebu Muhammed

Yiğitcan Özyiğit : Meczup

Serkan Ergün : Burak Reis

