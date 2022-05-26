Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan diziden mi ayrıldı, neden ayrıldı? Barbaroslar Oruç reis neden öldü? - Haberler

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan diziden mi ayrıldı, neden ayrıldı? Barbaroslar Oruç reis neden öldü?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI ORUÇ REİS KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis karakterini "Engin Altan Düzyatan" canlandırmaktadır.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI ORUÇ REİS ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ AYRILDI?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizinin yeni bölüm fragmanında yer almayan Oruç Reis hakkında, Oruç Reis öldü mü, Engin Altan Düzyatan diziden mi çıkacak? araştırılması yapılmıştı. Oruç Reis (Engin Altan Düzyatan) dizinin 31. bölümünde şehit olmuştur.

BARBAROSLAR ORUÇ REİS KİMDİR?

Midilli fatihi Sipahi Yakup Ağa'nın ikinci oğludur. Kızıla boyanmış bir sakalı vardır. Lakabı Baba Oruç yada Oruç Barbaros'tur. Dizinin 20.bölümünde Kalimnos'u, 28.bölümde Modon'u, 30.bölümde Cicel'i fethetmiştir. ve 31.bölümde Cezayir'i fethetmiştir. Sultan Oruç Reis oldu. Don Diegonun adamı ve Rosa ve Don Diego tarafından öldürülür.

ORUÇ REİS TARİHTE NE ZAMAN ÖLDÜ, NASIL ÖLDÜ?

Cezayir'in doğusunda, İspanya'nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan'ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir'e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.

Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümidi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

Oruç Reis'in ölümünü İspanya Kralı'na ispatlamak isteyen İspanyollar cesedin başını keserek almışlar ve bal dolu bir torba içerisine koyarak İspanya'ya götürmüşlerdir. Bunu yapmalarının nedeni, birçok kereler Oruç Reis'le çatışmaya giren İspanyolların, onu öldürdüklerini İspanyol Kralı'na bildirmelerine rağmen bunların hiçbirinin doğru çıkmamasıdır.

Oruç Reis'in başı kesik bedenini alan leventler onu Cezayir'e getirdiler ve Cezayir'in ulusal evliyalarından olan Sidi Abdurrahman'ın Kasbah'da bulunan Sidi Abdurrahman Camii yanındaki türbesine gömdüler. Bugün Oruç Reis ve Sidi Abdurrahman'ın birlikte yattıkları Cezayir Kasbah'daki bu türbe, Arapça öğrenen çocuklar için mahalle okulu olarak kullanılmaktadır.

Oruç Reis'in 1518'de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Hızır Reis (Ulaş Tuna Astepe): Midilli fatihi Sipahi Yakup Ağa'nın üçüncü oğludur.

Derviş Hüseyin (Bahadır Yenişehirlioğlu): Eski bir Osmanlı Akıncı beyidir. Daha sonra yaşlı bir derviş olmuştur.

Antuan - Murat (Devrim Evin): Barbaros Kardeşler'in eski düşmanı eski bir korsan lideridir. Daha sonra Müslüman olmuş ve "Murat" ismini almıştır.

Pîrî Reis (Emir Benderlioğlu): Ünlü Bir Osmanlı denizcisidir.

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