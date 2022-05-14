Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü, diziden mi çıkacak? Barbaroslar Oruç Reis 'Engin Altan Düzyatan' diziden mi ayrılacak? - Haberler

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizi izleyicileri Oruç Reis 'Engin Altan Düzyatan' ölecek mi, diziden mi çıkacak merak ediyor. Ayrıntılar sizlerle...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI ORUÇ RESİ ÖLÜYOR MU?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 31. bölüm fragmanında Oruç Reis vuruluyor ve yere düşüyor. Bunun ardından izleyiciler Oruç Reis ölecek mi merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat tarih kaynaklarına göre Oruç Reis gerçekte Cezayir'e dönme sırasında leventleriyle birlikte şehit oluyor. Oruç Reis dizide ölecek mi, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI ENGİN ALTAN DÜZYATAN DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis ölecek mi ve Engin Altan Düzyatan diziden çıkacak mı merak edildi. Fragmanda Oruç Reis'in yaralandığı görülüyor. Fakat Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı henüz resmi bilgi yer almıyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esir alınan Hüma, Esma, Isabel ve Meryem'i kurtarmak için gizlice Cicel'e sızan Hızır, Piri ve İlyas, Don Diego'nun baskınıyla yakalanmışlardı. Don Diego'nun bu baskınını bozan ise Selim Tumi'nin Don Diego'ya göndermek üzere yola çıkardığı Müslüman köleleri kurtarıp onların kafeslerine saklanarak Cicel'e girmeyi başaran Oruç, Murad ve leventler olmuştu. Aralarında başlayan saldırıda Hüma, Isabel, Meryem ve Esma kurtulabilecek midir? Pedro, aşık olduğu Meryem'i elinden kaçırmamak için ne yapacaktır? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim olacaktır? Oruç ve Hızır nasıl bir kayıp yaşayacaktır? Kölelerinin Oruç tarafından kaçırıldığını duyan Selim Tumi intikamını nasıl alacaktır? Oruç ve Hızır'ın Don Diego'ya ödeteceği bedel ne olacaktır?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

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