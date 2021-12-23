Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı İlyas kimdir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın İlyas'ı Caner Topçu kaç yaşında, nereli?

TRT 1'in iddialı dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, oyuncu kadrosu ile izleyicilerin ilgi odağı oldu. Konusu ve oyuncuları hakkında detaylı araştırmalar yapılan dizideki karakterle de ayrı ayrı merak edildi. Bu konuda en çok araştırılan konulardan biri de Barbaroslar İlyas Reis kimdir, oldu. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı İlyas Reis kim oynuyor, gerçekte kim? İşte, detaylar…

BARBAROSLAR : AKDENİZ'İN KILICI İLYAS KİMDİR?

İlyas Reis (16. yüzyıl), Türk denizcisi. Barbaros Hayreddin Paşa ile Oruç Reis'in kardeşidir. Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürülmüştür. Dizide İlyas Reis karakterini genç oyuncu Caner Topçu canlandırmaktadır.

CANER TOPÇU KİMDİR?

Caner Topçu İlk olarak İnançtan Zafere: Sarıkamış, Beyaz Cehennem Ve Dikkat İnternet Var isimli tiyatrolarda görev alarak oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Nöbet dizisinde de bazı bölümlerde rol alan Caner Topçu, 25 Haziran 1997 doğumlu ve yengeç burcudur.

Sinema olarak ilk defa Bilinçsizler adlı filmde Recep karakterini canlandırmıştır. Genç oyuncu Caner Topçu Hiç adlı televizyon dizisinde Deniz karakterini oynamıştır. Evrensel Döngü: Zamansal Yolculuk adlı filmde Ömer Ali karakteri ile karşımıza çıkmıştır.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Ulaş Tuna (Barbaros Hayrettin Paşa veya diğer adıyla Hızır Reis)

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Yetkin Dikinciler (İshak Reis)

Caner Topçu (İlyas Reis)

Bahadır Yenişehirlioğlu

Melis Babadağ

Nezir Çınarlı

Gökhan Gencebay

Pelin Akil

Gülcan Arslan

Yiğit Özşener

Devrim Evin

İsmail Filiz

Ali Murat Altunmeşe

Gökhan Gencebay

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