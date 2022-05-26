Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı final mi yapıyor, bitiyor mu? Barbaroslar neden final yapıyor? Barbaroslar sezon finali mi olacak, tamamen mi bitiyor? - Haberler

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı final mi, bitiyor mu? Barbaroslar neden final yapıyor? Barbaroslar sezon finali mi olacak, tamamen mi bitiyor?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugünkü yeni bölümde sezon finali yapacak. Dizi tamamen bitmiyor, sadece sezon finali yapacak. Dizinin yeni sezonu seneye de devam edecek.

Twitter'dan yapılan paylaşım:

""Zafer bekleyen bir davam ve intikam bekleyen bir düşmanım var!" #BarbaroslarAkdenizinKılıcı büyük sezon finaliyle 26 Mayıs Perşembe 20.00'de TRT 1'de.

@trt1"

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEDEN SEZON FİNALİ?

Diziler Mayıs-Haziran aylarında genellikle sezon finali yaparlar. Bundan dolayı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi de sezon finali yapıyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Hızır Reis (Ulaş Tuna Astepe): Midilli fatihi Sipahi Yakup Ağa'nın üçüncü oğludur.

Derviş Hüseyin (Bahadır Yenişehirlioğlu): Eski bir Osmanlı Akıncı beyidir. Daha sonra yaşlı bir derviş olmuştur.

Antuan - Murat (Devrim Evin): Barbaros Kardeşler'in eski düşmanı eski bir korsan lideridir. Daha sonra Müslüman olmuş ve "Murat" ismini almıştır.

Pîrî Reis (Emir Benderlioğlu): Ünlü Bir Osmanlı denizcisidir.

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