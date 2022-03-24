Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı canlı izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm canlı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde nel

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her Perşembe saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Piri Reis ve leventlerle beraber gizlice Modon'a giren Hızır Reis, Oruç'u öldürmeye hazırlanan Gabriel'i boynuna dayadığı kılıcıyla durdurmayı başarmıştı. Gabriel ölecek midir? Hızır, Baba Oruç ve Antuan'ı esirlikten kurtarmayı başarabilecek midir? Oruç'un öldürüleceğini bilmesine rağmen Şehzade Korkud'dan aldığı yardım filolarıyla Levitha Adası'nda bir bombardıman başlatan Mesih Paşa'yı kim, nasıl durduracaktır?

Meryem içlerindeki hainin Şahsenem olduğuna ilişkin şüphesini Hızır ile paylaşmıştı. Şahsenem, Hızır ile yakınlaşmasına engel olan Meryem'e nasıl zarar verecektir? Hızır ve leventlerinin Modon'a gideceğini öğrenen Şahbaz, bu bilgiyi Gabriel'e ulaştıracağı sırada Şahin ve askerleri tarafından engellenmişti. Gabriel ile ittifak kurduğu şüphesiyle mekanında esir alınan Şahbaz kurtulabilecek midir? Mesih Paşa'nın tuzağına düşerek posta geçen İlyas, sadakatsizlikle suçlanarak Hızır'dan büyük bir tokat yemişti. Hızır ile yolları tamamen ayrılan ve postu bırakmaya kalkarsa sürgün ya da idam edileceğini bilen İlyas'a şimdi ne olacaktır? Esma ile yaşadıkları tartışma sonunda araları açılan Meryem ve Isabel bu süreçte nasıl gerginlikler yaşayacaktır? Oruç geri döndüğünde postuna geçen kardeşiyle nasıl bir yüzleşme yaşayacak ve Mesih Paşa'ya ne yapacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener : Pietro

Devrim Evin : Antuan (posedion)

Tolga Akkaya : Yareli Hasan

İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)

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