Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar 30. bölüm fragmanı çıktı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı fragman izle!
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Barbaroslar fragmanı yayında mı? TRT 1 yeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün 29. bölümü ile ekranlara geliyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izleyen dizi severler dizinin yeni fragmanı çıktı mı mı merak ediyor. Peki, Barbaroslar 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 30. bölüm fragmanı çıktı mı? Barbaroslar 30. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 30. bölüm yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Önümüzdeki günlerde yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir? Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero'nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır'dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez'de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez'e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel'i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
Caner Topçu : İlyas Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa
Pelin Akil Altan : Izabel
Yiğit Özşener
Devrim Evin
Tolga Akkaya
Cem Bender
Gülcan Arslan
Melis Babadağ
İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis
Miraç Sözer