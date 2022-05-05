Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm fragmanı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı y

Ekranların beğenilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 29. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu nedir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. Fragmanı nasıl izlenir! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir? Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero'nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır'dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez'de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez'e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel'i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?







BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm çabalarına rağmen Baba Oruç ve Hızır'ın kendisini kurtarmakta çaresiz kaldığını öğrenen İlyas, Esma yardımıyla tutulduğu zindandan kaçmış ve Mesih Paşa'nın yaverini Kelemez'deki katliamın asıl suçlularını itiraf etmesi için esir almıştı. Oruç bu olay karşısında İlyas'ı bulduğu yerde öldüreceğini söyleyen Mesih Paşa'ya engel olamamış ve İlyas gözleri önünde vurularak düşmüştü. Oruç, kardeşini vuran Mesih Paşa'dan intikamını nasıl alacaktır? İlyas yaşayacak mıdır? Hüma, İlyas'ın zindandan kaçmasına sebep olan Esma'ya İlyas'ın canına bir şey olduğu takdirde onu çiğneyip geçeceğini söylemişti. Hüma ona nasıl bir ceza verecek ve Esma bunun karşılığında ne yapacaktır? Hızır, Piri Reis ve Murad, Don Diego'nun himayesine girmeye hazırlanan Şahbaz'ın ve yanındaki Piero'nun izini bulmuş ve onları yakalayacakları esnada tuzağa düşürülmüşlerdi. Kara Hasan ve Osmanlı askerlerinin yetişmesiyle bu tuzaktan kurtulan Hızır ve leventler, Şahbaz ve Piero'yu Kelemez'e götürmeyi başarabilecek midir? Yolda onları bekleyen engeller neler, yeni düşmanlar kimler olacaktır? Kelemez'deki katliamda Gabriel'in parmağı olduğu ortaya çıkacak mıdır? Modon fethi başlayacak mıdır?

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