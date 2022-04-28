Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29.bölüm fragmanı yayınlandı! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm fragmanı izle! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni

Ekranların beğenilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 29. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu nedir? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. Fragmanı nasıl izlenir! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm çabalarına rağmen Baba Oruç ve Hızır'ın kendisini kurtarmakta çaresiz kaldığını öğrenen İlyas, Esma yardımıyla tutulduğu zindandan kaçmış ve Mesih Paşa'nın yaverini Kelemez'deki katliamın asıl suçlularını itiraf etmesi için esir almıştı. Oruç bu olay karşısında İlyas'ı bulduğu yerde öldüreceğini söyleyen Mesih Paşa'ya engel olamamış ve İlyas gözleri önünde vurularak düşmüştü. Oruç, kardeşini vuran Mesih Paşa'dan intikamını nasıl alacaktır? İlyas yaşayacak mıdır? Hüma, İlyas'ın zindandan kaçmasına sebep olan Esma'ya İlyas'ın canına bir şey olduğu takdirde onu çiğneyip geçeceğini söylemişti. Hüma ona nasıl bir ceza verecek ve Esma bunun karşılığında ne yapacaktır? Hızır, Piri Reis ve Murad, Don Diego'nun himayesine girmeye hazırlanan Şahbaz'ın ve yanındaki Piero'nun izini bulmuş ve onları yakalayacakları esnada tuzağa düşürülmüşlerdi. Kara Hasan ve Osmanlı askerlerinin yetişmesiyle bu tuzaktan kurtulan Hızır ve leventler, Şahbaz ve Piero'yu Kelemez'e götürmeyi başarabilecek midir? Yolda onları bekleyen engeller neler, yeni düşmanlar kimler olacaktır? Kelemez'deki katliamda Gabriel'in parmağı olduğu ortaya çıkacak mıdır? Modon fethi başlayacak mıdır?

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