Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar 27. bölüm fragmanı çıktı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı fragman izle!
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Barbaroslar fragmanı yayında mı? TRT 1 yeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün 26. bölümü ile ekranlara geliyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izleyen dizi severler dizinin yeni fragmanı çıktı mı mı merak ediyor. Peki, Barbaroslar 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 27. bölüm fragmanı çıktı mı? Barbaroslar 27. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 27. bölüm yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin bitiminin ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
Levitha Adası'nın fethi için giriştikleri düello neticesinde galip gelerek Gabriel'in kellesini almaya hazırlanan Baba Oruç'u son anda Venedik Doçu Barbarigo durdurmuş ve Oruç'tan Gabriel'i bağışlamasını istemişti. Gabriel'i tek bir şartla bağışlayacağını söyleyen Oruç, ondan Kelemez'deki hainin Şahbaz olduğunu öğrenmişti. Fethettikleri Levitha Adası'nın adını "Koç Baba" olarak değiştiren Oruç ve Hızır kardeşler, Gabriel'in itirafıyla hainliği ortaya çıkan Şahbaz'ı Kelemez'de yakalayabilecekler midir? Şahbaz'a kefil olan Mesih Paşa şimdi ne yapacaktır? Kelemez'deki Şahbaz kaçmayı başarabilecek midir? Şahsenem'e karşı şüphelerinde haklı olduğunu anlayan Meryem onu ele geçirmeyi başarabilecek midir? Oruç Reis'le yaşadığı yüzleşme sonrasında ağabeyinin onu en düşük vazifeye layık gördüğünü anlayan İlyas, Esma ile birlikte kaleyi terk ederek kendi gemileriyle deryalara açılmaya karar vermişti. Bu karar onu ve ailesini hangi felaketlere sürükleyecektir?
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
Caner Topçu : İlyas Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa
Pelin Akil Altan : Izabel
Yiğit Özşener
Devrim Evin
Tolga Akkaya
Cem Bender
Gülcan Arslan
Melis Babadağ
İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis
Miraç Sözer