Barbaroslar 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm fragmanı çıktı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı fragman izle!

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin bitiminin ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ele geçirdikleri kutsal eşyalar karşılığında Oruç ve Antuan'ı kurtarmaya hazırlanan Hızır ve leventler büyük bir tuzağa düşürülerek Şahbaz'ın içlerine yerleştirdiği hain askerler tarafından saldırıya uğramışlardı. Bu saldırıda ağır yaralanan Oruç ve Hızır kardeşler içine düştükleri cendereyi atlatarak kavuşabilecekler midir? Şahbaz'ın hainliği aşikar olacak mıdır? Mesih Paşa'nın emriyle Şahbaz'ı subaşı vazifesine getirmek zorunda kalan ve bilmeden ağabeylerinin suikasta uğramasına ön ayak olan İlyas ne yapacaktır? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşecektir? Oruç Reis, İlyas'ı gaflete sürükleyen Mesih Paşa'ya karşı ne yapacaktır?

Meryem kendisini ithamlarıyla Hızır üzerinden kışkırtan Şahsenem'e büyük bir tokat atmıştı. Şahsenem Meryem'den intikamını nasıl alacaktır? Isabel büyük bir hasretle yolunu gözlediği Oruç'a nihayet kavuşabilecek midir?

Kelemez'e gelen Şehzade Korkud'un kethüdası Hamza Bey, Mesih Paşa ve Hızır'a Venedik ile Osmanlı arasında bir savaş başlamadan Levitha Adası'nın derhal alınması gerektiğini söylemişti. Oruç, Hızır ve leventleri Levitha Adası'nı fethedebilecekler midir? Onları bu yolda bekleyen yeni engeller neler olacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

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