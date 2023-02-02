Metin Uca'nın gözaltına alınmasının ardından Barbaros Şansal'ın da aynı dakikalarda gözaltına alındığı ortaya çıktı. CİMER'e yapılan şikayetin üzerine gözaltına alınan Şansal gözaltı sebebi merak ediliyor. Peki, Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Barbaros Şansal suçu ne, ne yaptı?

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları'nda kimlik tespiti yapılırken gözaltına alındı. Uca ile aynı dakikalarda Barbaros Şansal'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Merak edilenler arasında arasında ise Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Barbaros Şansal suçu ne, ne yaptı?

BARBAROS ŞANSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Metin Uca'nın gözaltına alınmasının ardından Barbaros Şansal'ın da aynı dakikalarda gözaltına alındığı ortaya çıktı. CİMER'e yapılan şikayetin üzerine gözaltına alınan Şansal, karakolda yaptığı açıklamada "Olmayan Facebook hesabım yüzünden alındım. Birazdan ifademi vereceğim birazdan, serbest kalacağım, bir şey yok yani" dedi. Uca'yla ilgili de bilgi veren Şansal, ifadesinin ardından serbest bırakılacağını söyledi.

İfade vermek için karakola giden Barbaros Şansal, Sözcü'ye yaptığı açıklamada hem kendisi hem de Metin Uca'yla ilgili bilgi verdi. Serbest kalacağını söyleyen Şansal, şu ifadeleri kullandı: "Muhbir vatandaşlar CİMER üzerinden şikayet etmişler. İftiralar… Ayrı ayrı konular. Metin Uca'nınki tiyatrodaki bir tirat, Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir espri yüzünden, 'halkı kin ve düşmanlığa sevketmek'ten… Benimki de olmayan Facebook hesabım üzerinden… Benim Facebook hesabım yok dünya biliyor. Bir sahte hesaptan açılan bir dava."

"Ben uçaktan inerken alındım, Metin Uca da giderken alınmış. Birazdan ifademi vereceğim birazdan, serbest kalacağım, bir şey yok yani… Metin Uca da iyi… Yarın Ankara'da oyunu var. Uçağını kaçırdı ama akşam uçağıyla gidecek. Ben de akşam uçağıyla dönüyorum zaten Ercan'a (Kıbrıs)…"