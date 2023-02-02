Metin Uca'nın gözaltına alınmasının ardından aynı dakikalarda Barbaros Şansal'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Bunun akabinde vatandaşlar Barbaros Şansal'ın neden gözaltına alındığını, neden tutuklandığını merak etti. Peki, Barbaros Şansal neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Barbaros Şansal'ın suçu nedir, niye tutuklandı? Resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları'nda kimlik tespiti yapılırken gözaltına alındı. Uca ile aynı dakikalarda Barbaros Şansal'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Barbaros Şansal neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Barbaros Şansal'ın suçu nedir, niye tutuklandı? Resmi açıklama geldi mi?

BARBAROS ŞANSAL TUTUKLANDI MI?

Metin Uca'nın gözaltına alınmasının ardından Barbaros Şansal'ın da aynı dakikalarda gözaltına alındığı ortaya çıktı. CİMER'e yapılan şikayetin üzerine gözaltına alınan Şansal, karakolda yaptığı açıklamada "Olmayan Facebook hesabım yüzünden alındım. Birazdan ifademi vereceğim birazdan, serbest kalacağım, bir şey yok yani" dedi. Uca'yla ilgili de bilgi veren Şansal, ifadesinin ardından serbest bırakılacağını söyledi.

BARBAROS ŞANSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Modacı Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, Devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen Şansal'ın, işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İfade vermek için karakola giden Barbaros Şansal, Sözcü'ye yaptığı açıklamada hem kendisi hem de Metin Uca'yla ilgili bilgi verdi.

Şansal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muhbir vatandaşlar CİMER üzerinden şikayet etmişler. İftiralar… Ayrı ayrı konular. Metin Uca'nınki tiyatrodaki bir tirat, Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir espri yüzünden, 'halkı kin ve düşmanlığa sevketmek'ten… Benimki de olmayan Facebook hesabım üzerinden… Benim Facebook hesabım yok dünya biliyor. Bir sahte hesaptan açılan bir dava."

"Ben uçaktan inerken alındım, Metin Uca da giderken alınmış. Birazdan ifademi vereceğim birazdan, serbest kalacağım, bir şey yok yani… Metin Uca da iyi… Yarın Ankara'da oyunu var. Uçağını kaçırdı ama akşam uçağıyla gidecek. Ben de akşam uçağıyla dönüyorum zaten Ercan'a (Kıbrıs)…"