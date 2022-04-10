KOZAN, ADANA (Haberler.com) - Barbaros Kozan burcu nedir sorusu özellikle YouTube'ta videolarını izleyenler tarafından merak ediliyor. Barbaros Kozan kimdir? sorusu YouTube'da yayınladığı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları hakkında kendine özgü içerikleriyle dikkat çekerek gündem konusu olmuştur. Peki, Barbaros Kozan kimdir? Barbaros Kozan burcu nedir? Barbaros Kozan kitapları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

BARBAROS KOZAN KİMDİR?

Astrolog Barbaros Kozan, daha çok Parapsikoloji ve Gizem kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. En bilinen kitapları olarak 12'den Burçların Gizli Yönleri ve Izdırapları, Burçların Dili olarak sayılabilir. Barbaros Kozan tarafından yazılan son kitap "12'den Burçların Gizli Yönleri ve Izdırapları", IQ Kültür Sanat Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmaktadır. Barbaros Kozan'ın ikizler burcu olduğu bilinmektedir.

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