İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Barbaros Hayrettin Mahiroğulları kimdir? İYİ Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL FATİH ADAYI KİM?

İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları oldu.

BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI KİMDİR?

Barbaros Hayrettin Mahiroğulları, 1976 Sivas Zara'dadogˆdu. I·lk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da Yavuz Selim İlko¨gˆretim Okulu, Ahmet Rasim Ortaokulu ve Pertevniyal Lisesindetamamladı. Lisans öğrenimini I·.U¨. Mu¨hendislik Faku¨ltesi Jeofizik Mu¨hendisligˆi bo¨lu¨mu¨nde gördükten sonra I·.U¨.Sosyal Bilimler Enstitu¨su¨ Ekonometri Ana Bilim Dalında yu¨ksek lisansını bas¸arıyla tamamlayıp aynı Ana Bilim Dalında Doktora egˆitimini bitirdi.

Tez Çalışmaları;

1980-2006 İktisadi Büyümeye Etki Eden Faktörlerin Ekonometrik İncelenmesi ve Türkiye Uygulaması

2009 (Yüksek Lisans Tezi)

2021 Türkiye Ekonomisinde Enerji Kaynakları Tüketimi ve İktisadi Büyüme İlişkisi,(Doktora Tezi)

Katılmış Olduğu Paneller/Forumlar/Saha Çalışmaları;

Genel Jeoloji ve Jeofizik Çalışmaları

Zemin Etüdü Uygulama Çalışmaları (1999-2009)

Zemin İyileştirme Raporları ve İncelemeleri

Jeofizik, Sismik ve Rezistivite Su Araştırmaları ve Raporları

BİMTAŞ ile Ortak Projelerde Saha ve Şantiye Mühendisliği Çalışmaları

İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, Lojistik Sektörü

İGEDER – Matematik Öğretmenleri Zirvesi

Türkiye Kalite Derneği - "Mükemmelliği Sürdürmek" / 24. Kalite Kongresi

Türkiye Kalite Derneği - 25. Kalite Kongresi

"Sporda Şiddet" Konulu Konferans, Haliç Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları", Haliç Kongre Merkezi

Akademik olarakİstatistik, Ekonometri, İktisat, Matematik, Tarih, sosyal olarak da Satranç, Spor, Hayvan, Çevre ve Doğal Yaşamı Koruma Aktiviteleri ile yakinen ilgilenmekte.

Sivil Toplum kuruluşların da;

Aydınlar Ocagˆı u¨yesi,

Tu¨rkiye I·lim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birligˆi u¨yesi (I·LESAM),

Sivaslılar Vakfı U¨yesi (eski yo¨netim kurulu u¨yesi),

Zara Vakfı u¨yesi (eski icra kurulu u¨yesi), I·stanbul Jeofizik Mu¨hendisleri Oda u¨yeligˆi, Ku¨ltu¨rel Mirasımızı Koruma ve Yas¸atma Dernegˆi Yo¨netim Kurulu u¨yeligˆi (KU¨MI·YAD), Kızılay Emino¨nu¨ S¸ubesi U¨yeligˆi yaptı.

Ticari faaliyetleri konusunda,

1999 Go¨lcu¨k depreminden sonra 4 meslektas¸ı ile birlikte zemin etu¨du¨ c¸alıs¸maları ve danıs¸manlık hizmetinde bulundu.(1999-2002)

Halen aile s¸irketinde firma Sahibi ve Yönetici olarak ticari hayatına devam etmekte.

(Kümbet İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (İhracat Ağırlıklı Tekstil Sektörü ve hediyelik eşya, aksesuaralanında Çelik ürünler ithalatı)

Başkanın Kaleminden

Siyasi konumlanmam hakkında;

Türkiye Siyasetine olan ilgi ve alakam öncelikle içine doğduğum aileden dolayı başladı. Lise yıllarından itibaren Türk halkının ve memleketimizin meseleleriyle ilgilenip, dertleriyle dertlenip zaman zaman siyasetin içinde zaman zaman dau¨ye ve yo¨netici olarak yer aldığım sivil toplum kurulus¸larında siyasi faaliyetlerde bulundum. il ve ilçe yönetimlerinde bulunduğum süreçlerde mikro düzeyden makro düzeye kadar sorunların tespiti ve çözümleri hususunda tavır ve iddia ortaya koymaya çalıştım,

25 Ekim 2017'den itibaren İyi partinin kuruluş ilkelerini içselleştirerek iyi partide siyasi hayatıma devam ettim.2020-2023 yılları arasında iyi Parti İstanbul il yönetiminde teşkilat başkan yardımcılığı görevinde bulundum.28. dönem İstanbul ikinci bölgeden milletvekili adayı oldum. Halihazırda üst kurul delegesi olarak İYİ Parti çatısı altında siyasi çalışmalarıma devam etmekteyim.

Tu¨rkiye ic¸in c¸ok o¨nemli ve kritik olan bu dönemde siyaseten ve ticareten (teoride ve pratikte) toplumumuzun her kesimindeninsanlarla olan etkileşimimden edindigˆim tecru¨be, deneyim ve birikimlerimi maksimum fayda sağlayacak şekilde İyi Parti ilkeleri doğrultusunda halkın hizmetine sunmak arzusuyla Fatih Belediye Başkanlığına talibim.

Saygılarımla.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.