TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. TRT 1 yayın akışında Barbaros Hayreddin dizisini göremeyen kullanıcılar dizinin akıbetini araştırmaya başladı. Peki, Barbaros Hayreddin yok mu, neden yok? Barbaros Hayreddin neden yayınlanmıyor? Barbaros Hayreddin bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

Başrolünde Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan ve Melisa Döngel yer aldığı aldığı Barbaros Hayreddin TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. TRT 1'in yayın akışında Barbaros Hayreddin dizisini göremeyen kullanıcılar tarafından dizinin neden akışta yer almadığı araştırılmakta. Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Barbaros Hayreddin yok mu, neden yok? Barbaros Hayreddin neden yayınlanmıyor? Barbaros Hayreddin bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

BARBAROS HAYREDDİN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

TRT 1'in yayın akışında 21 Nisan Cuma günü Barbaros Hayreddin dizisi yer almamaktadır. Kanalın paylaşımına göre bu hafta Meraklı Köfteci Türk filmi yayınlanacağı için Barbaros Hayreddin yayınlanmayacaktır.