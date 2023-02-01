Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaros Hayreddin yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Cuma mı?

TRT 1'in beğenilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nın yeni bölümleri hangi gündür merak ediliyor. Diziyi tam gününde ve saatinde izlemek isteyenler, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaros Hayreddin yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba mı Cuma mı? araştırması yapıyor. Peki, Barbaros Hayreddin dizisi yeni bölümü hangi gündür? İşte detaylar...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba mı Cuma mı? Ayrıntılar yazımızda...

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölümleri Cuma günü ekranlara geliyor. Dizi Cuma günü yayınlanıyor. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bazı zamanlar Çarşamba vb. diğer günlerde de özet bölümleriyle ekranlara gelebilmektedir.

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI KONUSU NEDİR?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğindedir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşlarının ekrana getirildiği dizide, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılmaktadır.

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI OYUNCULARI KİMLER?