Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin dizinin konusu nedir?
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Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi için geri sayım başladı.Gectimiz hafta ilk hafta tanımları yayınlanana dizisini Barbaroslar"ın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi "Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı" dizisi detayları netleşti. Peki, TRT nin yeni dönem dizisi Barbaros Hayreddin dizinin konusu nedir? Barbaros Hayreddin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Yayınlanan tanıtım sonrası Tolgahan Sayışman'ın Barbaros Hayreddin'e hayat verdiği dizinin yayın tarihi merak konusu oldu. Barbaros Hayreddin, 23 Aralık Cuma günü saat 20.00'da ekranlarda olacak.
Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi başarılı isimler yer alıyor.
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi; Barbaros Hayreddin Paşa (Hızır Reis)'in hayatını konu almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayreddin, Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştiren isimdir.