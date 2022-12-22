Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin dizinin konusu nedir?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi için geri sayım başladı.Gectimiz hafta ilk hafta tanımları yayınlanana dizisini Barbaroslar"ın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi "Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı" dizisi detayları netleşti. Peki, TRT nin yeni dönem dizisi Barbaros Hayreddin dizinin konusu nedir? Barbaros Hayreddin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...