Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı full HD bölüm izle! Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 17. bölüm tek parça izle!

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BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Barbaros Hayreddin ve reisleri esir aldıkları Şarlken ve Dorya'dan sonra Himara'yı fethetmenin hazırlıklarına girişirler. Bütün kalenin altını barutla döşedikleri halde Barbaros bu tehlikeli tertibe rağmen Himara halkının zarar görmemesi için önlem almaya çalışır. Bir yandan da Ada'nın haritasını bulmak isteyen Barbaros'a yerine getirmesi güç bir şart sunulur. Pargalı İbrahim Paşa ise Ayas Paşa'nın Çeribaşı'yla girdiği tertibin hesabını sormaktadır. Luna'nın da haritanın peşinde olduğunu öğrenen Barbaros bunun sebebini merak eder. Şarlken, Dorya ve Maria ise Luna'yı harita üzerinden etki altına alarak esaretten kurtulmanın planlarını yapmaktadırlar. Barbaros Hayreddin hiç beklenmeyen bir istekle Luna'nın karşısına çıkar. Derviş ise Ayas Paşa ile beraber Pargalı İbrahim Paşa'yı alt etmenin yolunu aramaktadır. Pargalı İbrahim Paşa zindanda tuttuğu Çeribaşı'ndan itirafnameyi almanın yolunu aramaktadır. Barbaros Hayreddin yaptığı tertibin Luna'yla neticeye ulaşmasını beklerken Maria'yla beraber olan Luna ise yaptıkları tertibi yerine getirmek için uğraşacak ve Ada'nın haritasını bulma mücadelesine devam edecektir. Maria'ya karşı merhametinden dolayı elindeki güçten ödün verecek olan Barbaros Hayreddin fırlatılan bir okun hedefinden de kaçamayacaktır.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 17. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI KONUSU NE?

Barbaros Hayreddin Bey, kapudan-ı derya olmaya geliyor!

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI FULL HD İZLE!

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI OYUNCULARI

Barbaros Hayreddin (Hızır Reis) (Tolgahan Sayışman): Ünlü bir Türk denizcisidir.

Amiral Andrea Doria (Timur Acar): Ünlü bir Haçlı denizcisidir.

Mia de Luna (Melisa Döngel): Venedik'in en zengin kadınıdır.

Salih Reis (Ufuk Özkan): Ünlü bir Türk denizcisidir.

I. Süleyman (Arif Pişkin): Osmanlı imparatorluğunun 10. padişahı.

Aydın Reis (Hasan Küçükçetin): Ünlü bir Türk denizcisidir.

Derviş Hüseyin (Bahadır Yenişehirlioğlu): Yaşlı bir derviştir.

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