Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı canlı izle! 7 Nisan TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13. bölümü izle! Yeni bölümde neler olacak?

BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

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BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barbaros Hayrettin Paşa, başındaki belalardan kurtulmuş olsa da hala bunları yapan haini bulamamıştır… Seyyare Hatun kurtarılmıştır. Mia De Luna ise Barbaros Hayreddin Paşa'nın kendisini fark etmesinden korkmaktadır. Payitaht'a tüm dengeleri değiştirecek olan Pargalı İbrahim Paşa gelir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Barbaros Hayreddin Paşa' yı Kaptan-ı Derya yapmak istemesine karşın Pargalı İbrahim Paşa'nın başka planları vardır. Barbaros Hayreddin Paşa, Kemankeş Paşa'dan işlerin arkasında kim varsa onu bulmasını ister, Kemankeş Paşa ise kendisini yönlendiren Şahsuvar'a gider. Şahsuvar bütün oyunların arkasındaki ismi verir: Pargalı İbrahim Paşa… Barbaros Hayreddin Paşa öte yandan adamlarına kendisini kurtaran hançerin üzerindeki işareti araştırma emri vermiştir. Aydın Reis işin peşindeyken Andrea Doria 'nın adamları tarafından esir alınır. Tam bu sırada Barbaros Hayreddin' e Pargalı İbrahim Paşa tarafından şok bir teklif getirilir. Andrea Doria ile aynı masaya oturacak ve onunla anlaşacaktır. Barbaros Hayreddin asla Andrea Doria ile aynı masaya oturmayacakken Aydın Reis'in kaçırılmasından dolayı Andrea Doria ile görüşmeyi ister. Kral Şarlken'in sarayından Salih Reis'in gönderdiği haber Barbaros Hayreddin'in dikkatini çeker. Papa'nın bir oğlu vardır ve bu vesika Rum Patriği'nin hanesinde gizlidir. Barbaros adamlarına o vesikayı bulmaları için emir verirken Büyük Ada'da Doria ile buluşacaktır. Doria 'nın planı büyüktür. Aydın Reis'i tehdit olarak kullanacak ve Barbaros Hayreddin anlaşmaya zorlayacaktır. Pargalı İbrahim Paşa da hakem olarak bu ortaklıkta masaya oturacaktır. Fakat Barbaros Hayreddin dört koldan yaptığı planı kimse bilmez. Barbaros Hayreddin hem vesikayı bulup hem de Aydın Reis'i kurtarabilirse ona karşı oynanan oyunlara bir son verebilecektir.

BARBAROS HAYREDDİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barbaros Hayreddin Paşa, Ayas Paşa'nın evinden çıkanları yakalamıştır. Yüzlerini açtığında şok olacağı bir manzara ile karşılaşır. Kemankeş Paşa ve Şahsuvar ise Barbaros'u Ayas Paşa'nın evine göndererek aralarında bir anlaşmazlık çıkmasını ummaktadırlar… Topları kaçıranın Ayas Paşa olduğunu düşünen Barbaros Hayrettin Reis, Ayas Paşa'dan hesap soracaktır. Kandiyeli, Payitaht'a Barbaros Hayreddin'in yanına gelmek için yola çıkar. Fakat bindiği gemi Andrea Doria'nın gemisidir. Andrea Doria da Payitaht'a gelip bütün düzeni alt üst etmek için bir plan yapmıştır. Kandiyeli gizlice Payitaht'a, Doria 'nın gemisiyle yol alırken Salih Reis ise Papa'nın oğlu Medici'yi esir almıştır. Barbaros Hayreddin'in kardeşi Seyyare hatun kaçırılmıştır. Kaçıranlar Ayas Paşa'dan bir geminin Payitaht'a aranmadan yanaşması için izin istenmiştir. Ayas Paşa ise Seyyare hatunu kaçıranlar tarafından istenen bu izin konusunda Barbaros'a açık oynar. Barbaros Hayreddin, iznin verilmesini söyler. Payitaht'a gelecek olanlar ise Andrea Doria ve askerleridir. Barbaros Hayreddin Paşa' nın hedefinde ise hem Seyyare hatunu kurtarmak hem de azab-ı elem toplarının olduğu gemiyi bulmak vardır. Gemiden inenleri takip edip haini bulmayı ümit eden Barbaros'un yolu Mia De Luna'nın askerleriyle kesişecek… Mia De Luna, Barbaros'un ölüm emrini verebilecek midir?

BARBAROS HAYREDDİN OYUNCULARI KİMLER?

Tolgahan Sayışman

Timur Acar

Ufuk Özkan

Melisa Döngel

Bahadır Yenişehirlioğlu

Arif Pişkin

Hasan Küçükçetin

Başak Daşman

Ceren Soylu

Yılmaz Bayraktar

Sibel Kasapoğlu

Gizem Aydın

Halil İbrahim Kurum

Demirhan Demircioğlu

Gökhan Gencebay

Deniz Çom

Gurur Aydoğan

Duygu Gürcan

Ercüment Fidan

İlkay Kayku

Berfe Sancak

Yaşar Aydınoğlu

Bahadır Karaca

Yiğit Arda Tan

Revna Çolak