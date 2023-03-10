Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı canlı izle! 10 Mart TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 10. bölümü izle! Yeni bölümde neler olacak?
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TRT 1'in sevilen tarih dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bugün 10. bölüm ile ekranlara gelecek. Dizi başlamadan evvel, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı canlı izle! 10 Mart TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 10. bölümü izle! Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapılıyor. Peki, Barbaros Hayreddin canlı yayın linki var mı? Barbaros Hayreddin canlı izleme linki nerede? İşte detaylar...
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı canlı izle! 10 Mart TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 10. bölümü izle! Yeni bölümde neler olacak?
Diziyi TRT 1'den canlı izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.
Barbaros Hayrettin Reis, Gırnatalı Müslümanları kurtarmıştır. Luna yaşadığı yere dönerken kaçırılır. Barbaros Hayreddin, Luna'yı kaçıranların peşine giderken şehirde gizemli bir adam görür ve o gizemli adamı takip etmeye başlar. Barbaros Hayreddin, gizemli adamı girdiği bir dergahta bulur. Öte yandan Seyyare, başındaki dava belasından kurtulmak zorundadır. Kemankeş Paşanın ona olan ilgisinden ötürü onunla bir yol yürüyebileceğini düşünür. Luna kaçırılmış, özel bir kaleye götürülmüştür. Fakat onu çok büyük bir sır beklemektedir. Babasının öldüğünü öğrenen Luna, babasının da ölmeden önce başında olduğu gizli bir finans sisteminin içerisine davet edilir. Bunu kabul etmesi demek Barbaros'u karşısına almak demek olacaktır. Seçimi kimden yana olacaktır? Barbaros Hayreddin'in takip ettiği gizemli kişi Yahya Efendi'dir. Yahya Efendi, Barbaros'un bayrağına işlediği sırları anlatır. Bu sırlar Barbaros Hayreddin'in hayatını nasıl etkileyecektir? Öte yandan Seyyare ve Kemankeş arasındaki ilişki ilerlemektedir. Seyyare, Kemankeş Paşa ile evlenmeye karar vermiştir. Barbaros, Luna'yı bulmak için denizlere açılır. Luna'yı kurtarır fakat saldırdığı gemi Osmanlıların ittifak yaptığı bir Fransız gemisidir. Barbaros Hayrettin Paşa tuzağa düşmüştür. Bu tuzaktan kurtarabilecek midir?
Musa Bey'i kurtarıp, Ebu Hişam'ın cezasını vermek isteyen Barbaros Hayreddin ile Aydın Reis kendilerini Andrea Doria' nın kurmuş olduğu tuzağın içinde bulurlar. Beklenmedik yerde beklenmedik anda gelen yardım bu tuzağı bertaraf etmelerini sağlar. Şimdi oyunu Barbaros ve yol arkadaşları kuracaktır. Mapustan kaçan Seyyare ve Nazife yakalanmadan kendilerine kurulan tertipi çözmek için Yahya'yı da beraberlerine alarak onlara tuzak kuran Cafer ve arkasındaki kişilerin izlerini bulabilecekler midir? Sultan Süleyman' ın Musa Bey' i kardeşi Beybura' ya götürme görevini başarmak kahramanlarımız için ölümle kalım arasında bir mücadeleye dönüşecektir.
Tolgahan Sayışman
Timur Acar
Ufuk Özkan
Melisa Döngel
Bahadır Yenişehirlioğlu
Arif Pişkin
Hasan Küçükçetin
Başak Daşman
Ceren Soylu
Yılmaz Bayraktar
Sibel Kasapoğlu
Gizem Aydın
Halil İbrahim Kurum
Demirhan Demircioğlu
Gökhan Gencebay
Deniz Çom
Gurur Aydoğan
Duygu Gürcan
Ercüment Fidan
İlkay Kayku
Berfe Sancak
Yaşar Aydınoğlu
Bahadır Karaca
Yiğit Arda Tan
Revna Çolak
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023