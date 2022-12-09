Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 3.Tanıtım | Yakında TRT'de!
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"Bizim onlara galip gelmemiz şarttır!
"Bizim onlara galip gelmemiz şarttır!" #BarbarosHayreddinSultanınFermanı çok yakında TRT 1'de. ?? @trt1
TRT 1 ekranlarında yakında yayın hayatına başlayacak olan "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin ekranlara gelen ilk tanıtımında Barbaros Hayreddin'e hayat veren Tolgahan Sayışman dikkat çekti.
Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel' in kaleme aldığı "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Sosyal Medya Hesapları:
https://www.facebook.com/HayreddinTRT
https://twitter.com/BarbaroslarDizi
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#BarbarosHayreddin
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