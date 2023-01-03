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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 3. Bo¨lu¨m Fragmanı

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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 2. Bölüm ÖzetiFransa kralı François, yapacağı teklif için Barbaros Hayreddin ile gizlice buluşur.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 2. Bölüm Özeti

Fransa kralı François, yapacağı teklif için Barbaros Hayreddin ile gizlice buluşur.

Kemankeş, Ayas Paşa' ya Sultanın herkesten habersiz bir hattı hümayunu Barbaros Hayreddin'e gönderdiğini anlatır. Ayas Paşa'nın buna tepkisi ne olacaktır?

Hayreddin'in ablaları limanda kurdukları işyerini çalıştırmaya başlarken annesi de kuyumhane atölyesi için dükkan tutar. Ama evdeki hesap çarşıya uymayacaktır.

Roma' ya giden Aydın Reis Kandiyeli Bülbül' ü kendisiyle gelmesi için ikna edebilecek midir?

Barbaros Hayreddin itimat teşkilatı için ajanı Şarlken'in sarayına yerleştirebilecek midir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı her Cuma TRT 1'de...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Sosyal Medya Hesapları:

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/HayreddinTRT

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Twitter Sayfası: https://twitter.com/BarbaroslarDizi

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/barbaroslardizi/

TRT 1 Sosyal Medya Hesapları:

TRT 1 Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TRT1/

TRT 1 Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/trt1/

TRT 1 Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/trt1/

TRT 1 Resmi YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/TRT1

TRT 1 Resmi Tiktok Sayfası: https://www.tiktok.com/@trt1

#BarbarosHayreddin

#TRT1

Kaynak: DailyMotion.com / TV

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