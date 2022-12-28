Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 2. Bölüm 2. Fragman
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Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizinin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturuyor.
Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizinin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturuyor. Senaryosunu ise Zülküf Yücel kaleme alıyor.
"Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı" dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, yeni bölümüyle Cuma akşamı TRT 1'de...
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