Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 1. Bölüm Fragmanı
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Kılıcımız her zamankinden daha keskin…
#BarbarosHayreddin Sultanın Fermanı ilk bölümüyle Cuma 20.00'de TRT 1'de. ??
Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel' in kaleme aldığı "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınlıoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
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