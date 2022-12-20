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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 1. Bölüm Fragmanı

TV Haberleri

Kılıcımız her zamankinden daha keskin.

Kılıcımız her zamankinden daha keskin…

#BarbarosHayreddin Sultanın Fermanı ilk bölümüyle Cuma 20.00'de TRT 1'de. ??

Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel' in kaleme aldığı "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınlıoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Sosyal Medya Hesapları:

https://www.facebook.com/HayreddinTRT

https://twitter.com/BarbaroslarDizi

https://www.instagram.com/barbaroslardizi/

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TRT 1 Sosyal Medya Hesapları:

TRT 1 Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TRT1/

TRT 1 Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/trt1/

TRT 1 Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/trt1/

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TRT 1 Resmi Tiktok Sayfası: https://www.tiktok.com/@trt1

#BarbarosHayreddin

#SultanınFermanı

#TRT1

Kaynak: DailyMotion.com / TV

Zülküf Yücel Facebook Twitter TV Haberler

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