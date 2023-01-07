Barbaros Hayreddin Seyyare kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Seyyare'yi kim canlandırıyor? Başak Daşman kimdir?
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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin karakterleri kimlerdir merak edildi. Her Cuma TRT 1 ekranlarına gelen Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Seyyare oldu. Peki, Barbaros Hayreddin Seyyare kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Seyyare kim canlandırıyor? Başak Daşman kimdir? İşte detaylar...
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Seyyare'yi kim canlandırıyor merak ediliyor. Peki, Barbaros Hayreddin Seyyare kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Seyyare kim canlandırıyor?
Barbaros'un kardeşidir.
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Seyyare karakterini Başak Daşman canlandırmaktadır.
Başak Daşman (d. 10 Nisan 1981, İstanbul), Türk oyuncu.
Başta Parmaklıklar Ardında olmak üzere Avrupa Yakası, Çemberimde Gül Oya ve İntikam gibi dizilerdeki rolleri ile bilinmektedir.