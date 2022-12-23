Barbaros Hayreddin Salih Reis kimdir? Barbaros Hayreddin Salih Reis gerçek adı ne? Barbaros Hayreddin dizisi 'Salih Reis' karakteri kim oynuyor?

TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Barbaros Hayreddin dizisi oyuncularından Salih Reis karakteri merak ediliyor. Barbaros Hayreddin Salih Reis kim araştırmasının yanı sıra Salih Reis kaç yaşında, Barbaros Hayreddin Salih Reis gerçek adı ne? Barbaros Hayreddin dizisi "Salih Reis" karakteri kim oynuyor? Barbaros Hayreddin Salih Reis hangi dizilerde oynadı? Barbaros Hayreddin Salih Reis evli mi araştırmaları yapılıyor.

Barbaros Hayreddin Salih Reis kim? TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Barbaros Hayreddin dizisi oyuncularından Salih Reis karakteri merak ediliyor. Barbaros Hayreddin Salih Reis kim araştırmasının yanı sıra Salih Reis kaç yaşında, Barbaros Hayreddin Salih Reis gerçek adı ne? Barbaros Hayreddin dizisi "Salih Reis" karakteri kim oynuyor? Barbaros Hayreddin Salih Reis hangi dizilerde oynadı? Barbaros Hayreddin Salih Reis evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

BARBAROS HAYREDDİN SALİH REİS KİM?

Barbaros Hayreddin Salih Reis gerçek adı Ufuk Özkan'dır.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?



Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975, Mannheim, Almanya doğumlu Çerkes asıllı Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkes asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.

Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır.