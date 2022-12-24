Barbaros Hayreddin oyuncuları isimleri! Barbaros Hayreddin oyuncu kadrosu isimleri ne?
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Barbaros Hayreddin dizisi oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Barbaros Hayreddin dizisi izleyicileri Barbaros Hayreddin oyuncu kadrosu isimleri ne? merak ediyor. İşte, Barbaros Hayreddin oyuncuları isimleri!
Barbaros Hayreddin oyuncuları! Barbaros Hayreddin dizisi oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Barbaros Hayreddin dizisi izleyicileri Barbaros Hayreddin oyuncu kadrosu isimleri ne? merak ediyor. İşte, Barbaros Hayreddin oyuncuları isimleri haberimizde...
BARBAROS HAYREDDİN OYUNCULARI
- Tolgahan Sayışman
- Timur Acar
- Ufuk Özkan
- Melisa Döngel
- Bahadır Yenişehirlioğlu
- Arif Pişkin
- Hasan Küçükçetin
- Başak Daşman
- Ceren Soylu
- Yılmaz Bayraktar
- Sibel Kasapoğlu
- Gizem Aydın
- Halil İbrahim Kurum
- Demirhan Demircioğlu
- Gökhan Gencebay
- Deniz Çom
- Gurur Aydoğan
- Duygu Gürcan
- Ercüment Fidan
- İlkay Kayku
- Berfe Sancak
- Yaşar Aydınoğlu
- Bahadır Karaca
- Yiğit Arda Tan
- Revna Çolak
BARBAROS HAYREDDİN KONUSU
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğindedir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşlarının ekrana getirildiği dizide, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılmaktadır.