Barbaros Hayreddin Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı padişahı kim canlandırıyor? Arif Pişkin kimdir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin karakterleri kimlerdir merak edildi. Her Cuma TRT 1 ekranlarına gelen Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Kanuni Sultan Süleyman oldu. Peki, Barbaros Hayreddin Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Kanuni Sultan Süleyman kim canlandırıyor? Arif Pişkin kimdir? İşte detaylar...

Dizide padişahı kim canlandırıyor merak edildi. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı kim canlandırıyor merak ediliyor. Peki, Barbaros Hayreddin Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Kanuni Sultan Süleyman kim canlandırıyor?

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KİMDİR?

I. Süleyman (Sultân Süleymân-ı Evvel, divan edebiyatındaki mahlasıyla Muhibbi; 6 Kasım 1494, Trabzon - 7 Eylül 1566, Zigetvar), Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesidir. Batı'da Muhteşem Süleyman, Doğu'da ise adaletli yönetimine atfen Kanûnî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapan ve 13 kez sefere çıkan I. Süleyman, saltanatının toplam 10 yıl 1 ayını seferlerde geçirmiştir. Süleyman böylece imparatorluğun hem en uzun süre görev yapan hem en çok sefere çıkan hem de en uzun süre sefer yapan Osmanlı Sultanı olmuştur.

I. Süleyman 1520 yılında, babası I. Selim'in ölümünün ardından tahta çıktı. Batıda Belgrad, Rodos, Boğdan ve Macaristan'ın büyük kısmını imparatorluk topraklarına kattı. 1529 yılında Viyana'yı kuşatsa da çeşitli sebeplerden ötürü bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Doğuda, Safevîlerle yapılan savaşlar sonrasında Irak'ı ele geçirdi ve Osmanlı sınırlarını İran'ın içlerine kadar genişletti. Mağrip'te imparatorluğun sınırları Fas'a kadar uzanırken; Osmanlı donanması ise Akdeniz'den Kızıldeniz'e kadar olan sularda hakimiyet kurmuştu. Zigetvar Kuşatması'nın sonlanmasından bir gün önce, 7 Eylül 1566 tarihinde 71 yaşında hayatını kaybetti ve yerine oğlu II. Selim geçti.

BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİNDE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'I KİM CANLANDIRIYOR?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman karakterini Arif Pişkin canlandırmaktadır.

ARİF PİŞKİN KİMDİR?

Arif Pişkin (d. 30 Kasım 1970, İstanbul); Türk oyuncu, tiyatrocu ve tiyatro eğitmeni.

Oyunculuğun yanı sıra 1999'dan beri tiyatro eğitmenliği de yapmaktadır.

1970 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1990'da Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümünü kazandı ve Eskişehir'e gitti. Okul sırasında Hamlet, Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Zortlangalı, İstanbul Efendisi, Ayışığında Şamata ve Ziyaret'te oynadı. 1994'te konservatuvarı bitirdikten sonra Eskişehir Tiyatora Kumpanyası'nın kurucularından oldu, oyunlarında rol aldı. 1999-2015 arası Eskişehir Tiyatro Anadolu'da oynamaya devam etti. A ay, Kurtuluş, Kurtlar Vadisi Pusu, Köprü, Vicdan, Güllerin Savaşı gibi birçok filmde ve dizide yer aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide canlandırdığı "Özkan" karakteriyle izleyicilere adından söz ettirmeyi başardı.

1999'dan 2017'ye kadar Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı. 2018'de başladığı Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam ediyor. İlk etapta "Film-TV" kategorisiyle başlayan "Sonsuz Oda"nın eğitmen kadrosunda yer alıyor.

İstanbul'a geldikten sonra DasDas ve Oyun Atölyesi'nin oyunlarda roller aldı.