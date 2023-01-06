Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin karakterleri kimlerdir merak edildi. Her Cuma TRT 1 ekranlarına gelen Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Hızır Reis / Barbaros Hayreddin oldu. Peki, Barbaros Hayreddin Hızır Reis kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Hızır Reis (Hayreddin) kim canlandırıyor? Tolgahan Sayışman kimdir? İşte detaylar...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Hızır Reis / Hayreddin'i kim canlandırıyor merak ediliyor. Peki, Barbaros Hayreddin Hızır Reis kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Hızır Reis (Hayreddin) kim canlandırıyor?

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR?

Barbaros Hayreddin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis (d. 1478, Midilli – ö. 4 Temmuz 1546, İstanbul), kaptan-ı derya unvanıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve 25. kaptan-ı deryasıdır. 16. yüzyılda gerçekleştirdiği seferlerle Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi. Öyle ki bazı tarihçiler tarafından Akdeniz, bir Türk denizi olarak anıldı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye (Haliç Tersaneleri) nizam verdi. Aynı zamanda Hızır Reis, Osmanlı'ya bağlı olarak Cezayir'in son sultanı olmuştur.

Hızır Reis'e , "dinin hayırlısı" anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetinden dolayı dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra kendisi tarafından da kullanılmıştır. Bazı tarihçiler bu ismin Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden verildiğini (barba: sakal, rossa: kızıl) söylerken, Halil İnalcık bu ismin "Baba Oruç" lakabının bozulmasından oluşmuş olabileceğini söylemektedir.

BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİNDE HIZIR REİS'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Barbaros Hayreddin (Hızır Reis) karakterini Tolgahan Sayışman canlandırmaktadır.

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Turgut Tolgahan Sayışman (17 Aralık 1981, İstanbul), Türk televizyon, sinema oyuncusu ve model.

Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması, Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından 2006 yılında Kanal D'de yayımlanan Esir Kalpler adlı dizide yer aldı. Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı. 24 Ekim 2008'de başrollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide "Mustafa" rolünü canlandırdı. 6 Kasım 2009'da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Tolgahan Sayışman, aynı zamanda Eylül 2010'da başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, Show TV ve FOX'ta yayımlanan Lale Devri adlı dizide baş rolde, "Çınar" rolünde oynadı. 2014'te vizyona giren ve baş rollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı. 12 Şubat 2015'te Show TV'de başlayan ve Ekim 2016'da final yapan, Asla Vazgeçmem adlı dizide, "Yiğit Kozan" karakterini canlandırarak, baş rolü Amine Gülşe ile paylaştı. 2017-2018 yılları arası Star TV'de yayımlanan Siyah İnci adlı dizide "Kenan Çelebi" karakteri ile baş rolü Hande Erçel ile paylaştı.

Anne tarafından Trabzonlu, baba tarafından ise Selanik ve Arnavutluk kökenlidir.