Barbaros Hayreddin Aydın Reis kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Aydın Reis'i kim canlandırıyor? Hasan Küçükçetin kimdir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin karakterleri kimlerdir merak edildi. Her Cuma TRT 1 ekranlarına gelen Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Aydın Reis oldu. Peki, Barbaros Hayreddin Aydın Reis kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Aydın Reis kim canlandırıyor? Hasan Küçükçetin kimdir? İşte detaylar...