Barbaros Hayreddin Aydın Reis kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Aydın Reis'i kim canlandırıyor? Hasan Küçükçetin kimdir?
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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin karakterleri kimlerdir merak edildi. Her Cuma TRT 1 ekranlarına gelen Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Aydın Reis oldu. Peki, Barbaros Hayreddin Aydın Reis kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Aydın Reis kim canlandırıyor? Hasan Küçükçetin kimdir? İşte detaylar...
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Aydın Reis'i kim canlandırıyor merak ediliyor. Peki, Barbaros Hayreddin Aydın Reis kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Aydın Reis kim canlandırıyor?
Barbaros'un tayfasından bir denizcidir.
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Aydın Reis karakterini Hasan Küçükçetin canlandırmaktadır.
Hasan Küçükçetin (d. 6 Haziran 1981, Burhaniye), Türk oyuncudur.
Hasan Küçükçetin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Yaprak Dökümü'nde, Caner Kurtaran'ın ayrılması nedeniyle, Şevket rolünü oynamıştır. Popülaritesi 2013 ile 2015 yılları arasında yayımlanan Kaçak dizisinde oynadığı Dadaylı karakteriyle artmıştır. TRT Belgesel'de yayınlanan Gizemli Gerçekler programını sunmaktadır. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl dizisindede rol almıştır. Dilden dile etkinliğinde jüri olmuştur.