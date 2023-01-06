Barbaros Hayreddin Andrea Doria kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Amiral Andrea Doria kim canlandırıyor? Timur Acar kimdir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin karakterleri kimlerdir merak edildi. Her Cuma TRT 1 ekranlarına gelen Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Andrea Doria oldu. Peki, Barbaros Hayreddin Andrea Doria kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Andrea Doria kim canlandırıyor? Timur Acar kimdir? İşte detaylar...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Andrea Doria'yı kim canlandırıyor merak ediliyor. Peki, Barbaros Hayreddin Andrea Doria kimdir? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Amiral Andrea Doria kim canlandırıyor?

ANDREA DORİA KİMDİR?

Andrea Doria (30 Kasım 1466 - 25 Kasım 1560), Cenevizli amiral ve condottieri. 1538'deki Preveze Deniz Muharebesi'nde Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'yla savaşan Kutsal İttifak donanmasına komuta etmiştir.

BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİNDE ANDREA DORİA'YI KİM CANLANDIRIYOR?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Amiral Andrea Doria karakterini Timur Acar canlandırmaktadır.

TİMUR ACAR KİMDİR?

Timur Acar (d. 22 Aralık 1979, Münih) Türk oyuncudur.

Almanya'da çocukluğu geçen Timur Acar, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremden sonra ailesinin memleketi olan Sakarya'nın Karasu ilçesine yerleşmiştir. Gürcü asıllı olan ailesinin kökeni ise Artvin'e dayanmaktadır. Moda Sahnesi'nin kurucuları arasında yer almaktadır. 1999 yılında tiyatro ile ilgilenmeye başladı ve 9 Eylül Üniversitesi'nde eğitim aldı. Kurşun Yarası, Avrupa Yakası ve Akasya Durağı gibi dizilerde yer alarak tanınmaya başladı. 2013 yılında Bebek İşi adlı dizide Murat rolünü oynadı. Kertenkele dizisinde Kertenkele, Ziya Hoca ve Kara Faruk rollerini üstlendi ve 2. sezon sonunda diziden ayrıldı. Tiyatro dışında başlıca hobisi olarak müzik tutkusu da bulunmaktadır. 2007 yılında evlilik yapan sanatçı 2009 yılında boşanmıştır. Temmuz 2016 yılında Eda Özerkan ile evlenmiştir.