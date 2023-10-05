Masterchef All Star'da 5 Ekim Perşembe günü Barış ve Barbaros arasında bir kavga yaşandı. Kavganın nedeni henüz netlik kazanmamış olup, yarışmacılar arasındaki gerginlik merak konusu olduSomer Şef, yaşanan olaylarla ilgili olarak ' Masterchef tarihinde aday belirlemeyi az önce yaptığımız şekilde yaptığımız hiçbir oyun olmadı... Bu kadar olaylı çok az gece hatırlıyorum ben. Üzerinizdekini çıkarıyorsunuz.' dedi. Peki, Barbaros diskalifiye oldu mu, MasterChef'ten atıldı mı?

Barbaros diskalifiye oldu mu, MasterChef'ten atıldı mı?

Masterchef All Star'da 5 Ekim Perşembe günü sinirler gerildi. İddialı yarışmacılardan Barış ve Barbaros arasında bir kavga yaşandı. Kavganın sebebi henüz netlik kazanmamış olup, yarışmacılar arasındaki gerginlik merak konusu oldu. Masterchef'te yaşanan bu olay, yarışmanın gidişatını ve yarışmacıların performansını nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor. Peki, Barış diskalifiye oldu mu, Masterchef'ten atıldı mı?

BARBAROS - BARIŞ NEDEN KAVGA ETTİ?

Barbaros - Barış arasında yaşanan diyaloğun neden yaşandığı henüz açıklanmazken olaya dair Somer Şef'in açıklaması fragmana damga vurdu

Somer Şef: "Masterchef tarihinde aday belirlemeyi az önce yaptığımız şekilde yaptığımız hiçbir oyun olmadı... Bu kadar olaylı çok az gece hatırlıyorum ben. Üzerinizdekini çıkarıyorsunuz." dedi.

BARBAROSDİSKALİFİYE Mİ OLDU?

5 Ekim Perşembe günü MasterChef All Star'da Barış ve Barbaros arasında itişmeye varan ser bir diyalog yaşandı. Arkadaşları tarafları sakinleştirmeye çalışırken jüriler de duruma müdahele etti.

Somer Şef olayın tekrarlanması halinde ceza verileceğini ifade etti.