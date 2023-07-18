Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ve yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dylan Sprouse ile mart ayında nişanlanmıştı. Peki, Barbara Palvin evlendi mi? Barbara Palvin Dylan Sprouse ile evlendi mi? Barbara Palvin ne zaman evlendi? Barbara ve Dylan ayrıldı mı? İşte detaylar…

Uzun yıllardır aşk yaşayan ünlü model Barbara Palvin (29) ile İtalya doğumlu aktör Dylan Sprouse (30), evlilik yolunda ilk adımı mart ayında nişanlanarak atmışlardı. Peki, Barbara Palvin evlendi mi? Barbara Palvin Dylan Sprouse ile evlendi mi? Barbara Palvin ne zaman evlendi? Barbara ve Dylan ayrıldı mı? İşte detaylar…

BARBARA PALVİN EVLENDİ Mİ?

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ve yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dylan Sprouse evlendi.

BARBARA PALVİN DYLAN SPROUSE İLE EVLENDİ Mİ?

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Barbara Palvin dünyaevine girdi. Palvin, yaklaşık 5 senedir birlikte olduğu oyuncu Dylan Sprouse ile evlendi.

Çift, modelin memleketi Macaristan'da evlendi. Palvin ve Sprouse, başkent Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen törende hayatlarını birleştirdi. Palvin, geçtiğimiz ay nişanlandıklarını doğrulamış ve "Bu yola girdiğimiz için çok mutluyum" demişti.