ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Karayipler'de bir ülke olan Barbados'ta, 22 Şubat ne günü olarak ilan edilmiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KARAYİPLER'DE BİR ÜLKE OLAN BARBADOS'TA, 22 ŞUBAT NE GÜNÜ OLARAK İLAN EDİLMİŞTİR?

A: Shakira Günü

B: Beyoncé Günü

C: Rihanna Günü

D: Madonna Günü

Cevap: