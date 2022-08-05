Baran Saldanlı kimdir? Baran Saldanlı kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kitapları nelerdir? Baran Saldanlı'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Baran Saldanlı geliyor. Peki, Baran Saldanlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, kitapları ve eserleri nelerdir, evli mi? Baran Saldanlı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

BARAN SALDANLI KİMDİR?

1988 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini doğup büyüdüğü şehir olan Denizli'de tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistemler Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede çalışma hayatına başladı: mermer ve enerji sektörlerinde görev aldı. Bugün Türkiye'nin önde gelen bir enerji firmasının yönetiminde bulunan Saldanlı, ayrıca internet, e-ticaret ve restoran gibi farklı sektörlerde de çalışıyor. Daha önce kitap yazmamış ve yola kendi merakını gidermek için çıkmış olan Saldanlı, "Varım! Ama Neden?" ile hem kendi sorularına hem de evren ve varoluş konularında merakı olanların suallerine cevap bulmaya çalışıyor. Saldanlı, evli ve bir kız çocuğu babası.

"VARIM! AMA NEDEN?" KİTABI HAKKINDA BİLGİLER!

Eser Adı: Varım! Ama Neden?

Varım! Ama Neden? Eser Alt Başlığı: Evrenin Sırlarına Dair Bir Araştırma

Evrenin Sırlarına Dair Bir Araştırma Yazar Adı: Baran Saldanlı

Baran Saldanlı Yayınevi: Destek Yayınları

Destek Yayınları Türü: Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Sayfa Sayısı: 296

Evrenin Sırlarına Dair Bir Araştırma

Bir gece yıldızla kaplı gökyüzüne bakarken, uçsuz bucaksız gözüken bir deniz manzarası karşısında ya da kendimizi doğanın muhteşem döngüsü içinde aciz hissettiğimiz bir yerdeyken her birimizin aklından benzer sorular geçmiştir; bu sonsuz ve giderek genişleyen evrendeki yerimizi, varlığımızın amacını, biz olmasak da bir ahenk içinde akıp gidecek olan yaşama katkımızın ne olması gerektiğini sorgulamışızdır.

Baran Saldanlı'nın yazdığı Varım! Ama Neden? de tam olarak bunu yapıyor, hemen herkesin zaman zaman aklından geçen sorulara çok yönlü bir araştırmayla yanıtlar arıyor. Tanrı'nın varlığı, evrenin işleyişi, özü, boyutları, bilinç kavramı gibi konuları tartışarak ilerleyen kitap nihayetinde varoluşun amacına ulaşıyor ve okurlarına kendi sorularını sormaları konusunda cesaret veriyor, farklı yanıtlar aramak isteyenler için yeni pencereler açıyor.

Baran Saldanlı'nın yazdığı Varım! Ama Neden? Destek Yayınları'ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:

Evrenin sonsuzluktan gelmesi, her şeyi sonsuz kılar. Sonsuzluksa tüm olasılıkları içeren tek bir noktadır.

Neden buradayız?

Nasıl var olduk ve nasıl hâlâ varız?

Tanrı gerçekten var mı? Eğer öyleyse Tanrı nasıl var oldu?

Her şey tanrısal bir bilinçle mi yaratıldı yoksa hepsi bir kaza mı?

Dinleri, vahiyleri hakikaten Tanrı mı yolladı? Peki ama neden?

Bizleri Tanrı yarattıysa amacı ne?

Evrenin işleyiş biçimi nasıl?

Tanrı bu işleyişin hangi aşamasında?

Bilinç nedir?

Tanrı, bilinç ve gerçeklik kavramları arasındaki bağ ne?

Zaman ve mekânın farklı boyutları var mı?

Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, İncil ve Tevrat'tan ayetler ile; bilimsel tarafta Kuantum Teorisi, Sicim Teorisi, Görelilik Teorisi ve astronomi arasında dâhiyane bağlantılar bulacağınız bu kitap, varoluşunuzu anlamlandırmanın kapılarını aralıyor. İlahi kaynakların bilimsel kaynaklarla ustaca harmanlandığı bu kitapta, evrene, yaratıcıya ve kendinize dair varoluşsal sorularınıza tatmin edici cevaplar alacaksınız.