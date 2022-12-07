Baran Demiroğlu kimdir? Baran Demiroğlu kaç yaşında, mevkisi ne?

Son dönemde gösterdiği başarılı performans ile A takıma da göz kırpan genç futbolcu Baran Demiroğlu kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki ,Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Baran Demiroğlu kimdir, nerelidir? Baran Demiroğlu boyu, yaşı kaç? Hangi mevkide forma giyiyor? İşte konuya dair tüm merak edilenler....