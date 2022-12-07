Baran Demiroğlu kimdir? Baran Demiroğlu kaç yaşında, mevkisi ne?
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Son dönemde gösterdiği başarılı performans ile A takıma da göz kırpan genç futbolcu Baran Demiroğlu kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki ,Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Baran Demiroğlu kimdir, nerelidir? Baran Demiroğlu boyu, yaşı kaç? Hangi mevkide forma giyiyor? İşte konuya dair tüm merak edilenler....
Baran Demiroğluaslen Kahramanmaraş'lıdır. Galatasaray U11 takımı alt yapısında futbola başlayan genç futbolcu U17 kategorisine kadar yükselmiştir. Son dönemde gösterdiği başarılı performans ile göz dolduran Baran Demiroğlu 1.85 cm boyundadır. Türkiye Milli takım alt kategorilerinde de forma giymektedir.
Forvet mevkiinde top koşturan Baran Galatasaray'ın eski forvetlerinden Bafetimbi Gomis ile de sık sık kıyaslanmakta, hatta Gomisi cebinden çıkarır ifadeleri yer almaktadır.
Türkiye U18 Milli takım formasını 2 kez giyen genç futbolcu 1 gol atmıştır. Resmi instagram hesabı kullanıcı ismi @barandemiroglu17 'dir.
Baran Demiroğlu 17 yaşında ve 1.85 boyundadır. Doğum tarihi 2 Mayıs 2005, burcu ise boğadır.
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