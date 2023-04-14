Baran Bölükbaşı kimdir? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?
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Oyuncu Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Baran Bölükbaşı kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Baran Bölükbaşı kimdir? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Baran Bölükbaşı 2011 yılında Best Model of Turkey seçilmiştir. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Baran Bölükbaşı kimdir? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…
BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Baran Bölükbaşı, 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başlamıştır. Star Tv ekranında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki Tarık karakteriyle tekrardan ekranlara dönmüştür.
BARAN BÖLÜKBAŞI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Son Nefesime Kadar
Öğrenci Evi
Vuslat
Servet
Sevda'nın Bahçeşi
Adı Efsane