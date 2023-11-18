Kış ayının gelmesi ve yoğun yağışların başlamasının ardından Barajlar doldu mu? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Baraj doluluk oranları bu kapsamda en çok araştırılan konu oluyor. Peki, Barajlar doldu mu? Baraj doluluk oranları arttı mı, ne kadar doldu?

Barajlar doldu mu? Baraj doluluk oranları arttı mı, ne kadar doldu?

Barajlardaki su seviyeleri, genellikle mevsimlere bağlı olarak değişir. Kış aylarında yoğun yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyeleri yükselirken, yaz aylarında düşer. Barajların dolduğu veya boşaldığı zamanlar, su yönetimi ve kullanımını planlamak açısından önemlidir. Peki, Barajlar doldu mu? Baraj doluluk oranları arttı mı, ne kadar doldu?

BARAJLAR DOLDU MU?

Marmara bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları ve fırtına, İstanbul'da uçak seferlerinin ardından deniz yolu seferlerini de etkiledi. Megakentte Şehir Hatları'na ait bazı vapur seferleri, İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 18 Kasım 2023 Cumartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 18 Kasım 2023 Cumartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İzmir'de etkili olan sağanak yağmur, pek çok ilçede su baskınlarına neden oldu. Şehrin en popüler gezi ve eğlence merkezi Alsancak'ta yollar adeta göle döndü. İZSU verilerine göre, 18 Kasım 2023 Cumartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporlarını paylaştı. Raporlara göre yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği vurgulanırken, aralarında İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'nın yer aldığı 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan İstanbul Valiliği ve AKOM, yarın için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısında bulunurken Türk Hava Yolları da İstanbul için 40 seferi karşılıklı olarak iptal etti.