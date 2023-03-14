2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bir partinin barajı geçebilmesi için toplam kaç oy alması gerekiyor merak etti. Sizler için kısaca hesaplama yaptık. Peki, Barajı geçmek için en az kaç oy gerekiyor 2023? Bir partinin barajı geçebilmesi için toplam kaç oy alması gerekir, kaç milyon oy gerekli? İşte hesaplama ve detayları...

Barajı geçmek için kaç oy gerekli? Seçimlerde baraj sınırını geçmek için toplam kaç kişinin oyu gerekiyor? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, Barajı geçmek için en az kaç oy gerekiyor 2023? Bir partinin barajı geçebilmesi için toplam kaç oy alması gerekir, kaç milyon oy gerekli? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇTIR 2023?

Türkiye, %7 seçim barajı uygulaması ile dünyadaki en yüksek seçim barajına sahip ülkelerdendir. Baraj bağımsız adaylara uygulanmamaktadır. Buna ek olarak siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanmaları için %3 oy alma zorunluluğu bulunmaktadır.

SEÇİMLERDE BARAJI GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ OY GEREKİYOR?

Yapılan oranlara göre 2023 seçimlerinde yaklaşık 56 milyon kişinin oy kullanabileceği tahmin ediliyor. Yani 56 milyon seçmen olacağını varsayarsak buna göre hesaplama yaptığımızda bir partinin barajı geçebilmesi için en az 3.9-4 milyon oy alması gerekmektedir. Yani %7 'lik barajı geçebilmek için bir partinin minimum 3.9 milyon oy alması gerekiyor. Şimdi kabaca bir hesap yapalım:

56 milyon seçmen olacağı varsayılırsa:

%1 oy oranı için : 0.56 milyon (560 bin) oy gerekli

0.56 milyon (560 bin) oy gerekli %2 oy oranı için : 1.12 milyon oy gerekli

1.12 milyon oy gerekli %3 oy oranı için : 1.68 milyon oy gerekli

1.68 milyon oy gerekli %4 oy oranı için : 2.24 milyon oy gerekli

2.24 milyon oy gerekli %5 oy oranı için : 2.8 milyon oy gerekli

2.8 milyon oy gerekli %6 oy oranı için : 3.36 milyon oy gerekli

3.36 milyon oy gerekli %7 oy oranı için : 3.92 milyon oy gerekli

3.92 milyon oy gerekli %8 oy oranı için : 4.48 milyon oy gerekli

4.48 milyon oy gerekli %9 oy oranı için : 5.04 milyon oy gerekli

5.04 milyon oy gerekli %10 oy oranı için : 5.6 milyon oy gerekli

NOT = Seçmen sayısı daha fazla da olabilir. Biz varsayılan olarak 56 milyon üzerinden işlem yaptık. Bu sayı 60-65 milyonlara da çıkabilir. Resmi bir rakam bulunmadığı için varsayım üzerinden hesapladık.