Barajda su yüzeyinde 2 ceset bulundu! Olay ne, nerede oldu? Niğde'de ne oldu?

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşanan olayın detayları merak ediliyor. Ümit A. ve kızı Fatma Hüma A.'nın hayatını kaybettiği olayın nasıl gerçekleştiği merak ediliyor.Cesetleri sudan çıkararak kıyıya çeken ekipler, cesetleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderdi. Peki, Olay ne, nerede oldu? Niğde'de ne oldu? İşte detaylar...

OLAY NE, NEREDE OLDU?

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesindeki barajda meydana gelen üzücü olayda, bir çoban su yüzeyinde hareketsiz iki ceset buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilen cesetlerin baba Ümit A. (30) ve kızı Fatma Hüma A. (4) olduğu belirlendi.

NİĞDE'DE NE OLDU?

Ekipler, cesetleri sudan çıkararak kıyıya çekti ve otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderdi. Niğde Valisi Cahit Çelik, olay yerine gelerek gelişmeler hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.